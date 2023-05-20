Зеленский в Японии для саммита G7: появились первые фото
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. Западные СМИ опубликовали первые фото Президента Украины Владимира Зеленского, который прибыл в Японию на саммит стран "Группы семи" (G7), пишет УНН.
Детали
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Хиросиму для переговоров с G7.
Ранее Глава государства анонсировал "важные встречи" на саммите G7 в Японии.
Дополнение
После нескольких дней неопределенности относительно формата участия Главы государства в саммите G7 19 мая вечером руководитель Офисе Президента Андрей Ермак подтвердил, что Президент Зеленский поедет на встречу лидеров государств "Группы семи" в Японии, где планирует провести встречу с президентом США Джо Байденом.
#UPDATE Президент Украины Владимир Зеленский прибывает в Хиросиму для переговоров с G7, после того как выиграл долгожданный доступ к передовым истребителям США и обучение киевских пилотов
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