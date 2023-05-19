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Масштабні лісові пожежі в Іспанії: деякі села довелося евакуювати

Масштабні лісові пожежі в Іспанії: деякі села довелося евакуювати

Київ • УНН

 • 780023 перегляди

КИЇВ. 20 травня. УНН. Кілька сіл на заході Іспанії довелося евакуюати через масштабні лісові пожежі. Про це пише УНН з посиланням на The Guardian.

Деталі

Зазначається, що сотні вогнеборців гасять лісову пожежу на південному заході Іспанії, яка охопила щонайменше 7500 гектарів землі.

За даними регіонального уряду, зусиллям з боротьби з "дуже великою та важкою" пожежею в районах Лас-Хердес і Сьєрра-де-Гата на півночі Естремадури заважають сильні вітри.

Мешканці трьох сіл – Кадалсо, Дескаргамарія та Робледільйо-де-Гата – були евакуйовані, а три основні дороги закриті.

Регіональна влада повідомила, що понад 500 пожежників, включаючи членів військового підрозділу з надзвичайних ситуацій, були задіяні та 10 землерийних машин, шість літаків, вісім гелікоптерів і 23 автомашини були використані, щоб спробувати взяти вогонь під контроль.

Прем'єр-міністр Іспанії скасував передвиборчу поїздку до регіону напередодні місцевих і регіональних виборів наступного тижня. Педро Санчес сказав, що уважно стежить за ситуацією, і запропонував постраждалим свою повну підтримку.

Минулого тижня уряд Іспанії схвалив план на суму 2,2 мільярда євро, щоб допомогти фермерам і споживачам подолати тривалу посуху, яка посилилася найспекотнішим і найпосушливішим квітнем за всю історію спостережень.

Міністр навколишнього середовища Тереза Рібера заявила, що наслідки кліматичних змін стають дедалі очевиднішими.

"Іспанія — країна, яка звикла до періодів посухи, але немає сумніву, що внаслідок зміни клімату, яку ми відчуваємо, ми спостерігаємо набагато частіші та інтенсивніші події та явища", — сказала вона.

Нагадаємо

Тридцять тисяч людей були евакуйовані зі своїх будинків через пожежі у канадській провінції Альберта. За кілька днів у регіоні спалахнуло 90 пожеж, 23 вважалися неконтрольованими.

Частково зупинився видобуток нафти, що одразу спровокувало ріст цін на ринку.

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