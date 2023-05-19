Масштабные лесные пожары в Испании: некоторые села пришлось эвакуировать

Детали

Отмечается, что сотни пожарных тушат лесной пожар на юго-западе Испании, который охватил по меньшей мере 7500 гектаров земли.

По данным регионального правительства, усилиям по борьбе с "очень большим и тяжелым" пожаром в районах Лас-Хердес и Сьерра-де-Гата на севере Эстремадуры мешают сильные ветры.

Жители трех деревень – Кадалсо, Дескаргамария и Робледильо-де-Гата – были эвакуированы, а три основные дороги закрыты.

Региональные власти сообщили, что более 500 пожарных, включая членов военного подразделения по чрезвычайным ситуациям, были задействованы и 10 землеройных машин, шесть самолетов, восемь вертолетов и 23 автомашины были использованы, чтобы попытаться взять огонь под контроль.

Премьер-министр Испании отменил предвыборную поездку в регион в преддверии местных и региональных выборов на следующей неделе. Педро Санчес сказал, что внимательно следит за ситуацией, и предложил пострадавшим свою полную поддержку.

На прошлой неделе правительство Испании одобрило план на сумму 2,2 миллиарда евро, чтобы помочь фермерам и потребителям преодолеть затянувшуюся засуху, которая усугубилась самым жарким и самым засушливым апрелем за всю историю наблюдений.

Министр окружающей среды Тереза Рибера заявила, что последствия климатических изменений становятся все более очевидными.

"Испания — страна, которая привыкла к периодам засухи, но нет сомнения, что в результате изменения климата, которое мы испытываем, мы наблюдаем гораздо более частые и интенсивные события и явления", — сказала она.

Напомним

Тридцать тысяч человек были эвакуированы из своих домов из-за пожаров в канадской провинции Альберта. За несколько дней в регионе вспыхнуло 90 пожаров, 23 считались неконтролируемыми.

Частично остановилась добыча нефти, что сразу спровоцировало рост цен на рынке.