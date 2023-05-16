Масштабні лісові пожежі в Канаді: проводять масову евакуацію та скорочують видобуток нафти

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Інтенсивний початок сезону лісових пожеж у Канаді вже змусив понад 30 000 людей залишити свої будинки та вдарив по виробництву в її основній нафтовидобувній провінції.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо в понеділок відвідав провінцію Альберта, щоб ознайомитися з ходом гасіння пожеж солдатами, яких відправили на допомогу регіональним командам, що борються з вогнем з четверга. Очікується, що найближчими днями до них приєднається ще більше військ, за словами місцевих чиновників.

Підполковник Бен Шмідт, один з армійських чиновників, який інформував Трюдо, сказав йому, що прогноз практично повної відсутності дощу на наступні 10 днів є "величезним викликом". По всій західній Канаді оголошено спеціальні попередження, і офіційні особи закликали бути пильними, оскільки прогнозована температура в деяких областях досягне 30C, що на 10-15 градусів вище норми.

Ранні, широкомасштабні пожежі спричинили масову евакуацію і в певний момент завадили видобутку 319 000 барелів нафтового еквіваленту на день, або 3,7% національного видобутку.

До обіду понеділка по всій Альберті горіло 90 пожеж, 23 з яких вважалися неконтрольованими.

Перші 11 днів травня встановили сезонні рекорди спеки в кількох частинах провінції, згідно з даними Міністерства охорони навколишнього середовища та зміни клімату Канади.

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За даними кліматологів ООН, IPCC, у Канаді спостерігається збільшення інтенсивності та частоти надзвичайно спекотної погоди, тоді як кількість холодних днів восени та взимку зменшилася. Прогнозується, що з вівторка ввечері територією Альберти прокотиться холодний фронт, який принесе поривчастий вітер, невелику ймовірність грози, але не сильний дощ.

«Ми дуже стурбовані можливістю сухої блискавки в районі, який вже має досить високий ризик пожежі», – сказала сказала Сара Хоффман, метеоролог з Environment Canada.

Очікується, що спекотні та сухі умови знову посиляться з п’ятниці та навряд чи послабляться принаймні до початку наступного тижня.

"Я не вірю, що найгірше позаду", - сказала співробітник агентства Alberta Wildfire Крісті Такер.

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Орієнтовні ціни на канадську нафту піднялися до багатомісячних максимумів на тлі побоювань щодо лісових пожеж.

Пізно в неділю компанія Paramount Resources, виробник нафти і газу, повідомила, що через пожежі вона закрила деякі зі своїх родовищ і скоротила видобуток на 45 000 баррелів нафти на добу, а газопереробний завод було закрито.

Vermilion Energy, інший канадський виробник енергії, заявив у понеділок, що відновив видобуток 60% з 30 000 барелів нафти на добу, які він раніше припинив.