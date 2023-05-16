Масштабные лесные пожары в Канаде: проводят массовую эвакуацию и сокращают добычу нефти

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Интенсивное начало сезона лесных пожаров в Канаде уже заставило более 30 000 человек покинуть свои дома и ударило по производству в ее основной нефтедобывающей провинции.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в понедельник посетил провинцию Альберта, чтобы ознакомиться с ходом тушения пожаров солдатами, которых отправили на помощь региональным командам, борющимся с огнем с четверга. Ожидается, что в ближайшие дни к ним присоединится еще больше войск, по словам местных чиновников.

Подполковник Бен Шмидт, один из армейских чиновников, который информировал Трюдо, сказал ему, что прогноз практически полного отсутствия дождя на следующие 10 дней является "огромным вызовом". По всей западной Канаде объявлены специальные предупреждения, и официальные лица призвали быть бдительными, поскольку прогнозируемая температура в некоторых областях достигнет 30C, что на 10-15 градусов выше нормы.

Ранние широкомасштабные пожары вызвали массовую эвакуацию и в какой-то момент помешали добыче 319 000 баррелей нефтяного эквивалента в день, или 3,7% национальной добычи.

К обеду понедельника по всей Альберте горело 90 пожаров, 23 из которых считались неконтролируемыми.

Первые 11 дней мая установили сезонные рекорды жары в нескольких частях провинции, согласно данным Министерства охраны окружающей среды и изменения климата Канады.

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По данным климатологов ООН, IPCC, в Канаде наблюдается увеличение интенсивности и частоты чрезвычайно жаркой погоды, тогда как количество холодных дней осенью и зимой уменьшилось. Прогнозируется, что со вторника вечером по территории Альберты прокатится холодный фронт, который принесет порывистый ветер, небольшую вероятность грозы, но не сильный дождь.

«Мы очень обеспокоены возможностью сухой молнии в районе, который уже имеет довольно высокий риск пожара», – сказала сказала сказала Сара Хоффман, метеоролог из Environment Canada.

Ожидается, что жаркие и сухие условия снова усилятся с пятницы и вряд ли ослабнут по крайней мере до начала следующей недели.

"Я не верю, что худшее позади", - сказала сотрудник агентства Alberta Wildfire Кристи Такер.

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Ориентировочные цены на канадскую нефть поднялись до многомесячных максимумов на фоне опасений относительно лесных пожаров.

Поздно в воскресенье компания Paramount Resources, производитель нефти и газа, сообщила, что из-за пожаров она закрыла некоторые из своих месторождений и сократила добычу на 45 000 баррелей нефти в сутки, а газоперерабатывающий завод был закрыт.

Vermilion Energy, другой канадский производитель энергии, заявил в понедельник, что возобновил добычу 60% из 30 000 баррелей нефти в сутки, которые он ранее прекратил.