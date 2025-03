Масштабні лісові пожежі в Канаді: палає провінція Британська Колумбія

Деталі

Пожежа виникла на півночі канадської провінції Британська Колумбія, близько 15:00 за місцевим часом в суботу. Вона охопила площу понад 12 квадратних кілометрів. Регіональний округ Піс-Рівер повідомляє, що станом на другу половину дня неділі було оголошено про евакуацію 136 будинків.

Аномальна спека посилила надзвичайну посуху в регіоні річки Піс, що починається в Скелястих горах на півночі Британської Колумбії, де наразі тривають найбільші пожежі.

«Зараз травень, тому здається, що рано, але ми бачимо липневі погодні умови», — сказала Ханна Свіфт, офіцер пожежної пресслужби.

За даними Environment Canada, денна температура триматиметься на 10-15°C вище середньої сезонної температури щонайменше до вівторка. Свіфт каже, що високі весняні температури, які вже прискорили танення снігу в більшій частині провінції, означали, що регіон Піс мав мало часу, щоб оговтатися від посухи, яка почалася минулої осені.

«Вийшовши із зими та наближаючись до весни, у нас танув сніг, і ми знову повернулися до літніх умов. Ми спостерігаємо дуже високі температури, дуже низьку відносну вологість дуже рано вранці. Отже, вікно горіння — де ми бачимо таку пікову поведінку пожежі — стає все довшим і довшим», — сказала вона.

Станом на день неділі у Британській Колумбії тривало 56 пожеж і 15 з них вважаються неконтрольованими.

Регіональний округ Піс-Рівер також видав наказ про евакуацію «віддаленого району» Довсон-Крік. Площа лісової пожежі у цьому місті становить 263 квадратних кілометри. У заяві округу сказано, що ця територія «використовується в основному для лісового господарства та нафтогазової промисловості», а енергетичний регулятор Британської Колумбії заявив, що деякі роботи з викопного палива вже зупинено через пожежу.

В центральних внутрішніх районах і на півночі Британської Колумбії діє заборона на багаття категорій 2 і 3, які включають відкриті вогнища, при спалюванні непотребу, стерні або трави, а також заборона на феєрверки.

It’s been a busy and long night for the crew assisting our friends @SasamatFire with a forest fire. pic.twitter.com/VKOsgmHy67

— RCM-SAR 02 North Van (@RCMSAR02) May 14, 2023

Доповнення

Зі сплеском лісових пожеж через спеку, зіткнулася на заході Канади головна нафтовидобувна провінція Альберта. Станом на суботу, в Альберті було зафіксовано 83 активних лісових пожежі, 21 з яких не контрольовані. Близько 16 500 людей змушені були евакуюватися через небезпеку.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Масштабна лісова пожежа у Канаді: евакуйовано десятки тисяч людей