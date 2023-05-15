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Масштабные лесные пожары в Канаде: горит провинция Британская Колумбия

Масштабные лесные пожары в Канаде: горит провинция Британская Колумбия

Киев • УНН

 • 1015585 просмотра

КИЕВ. 15 мая. УНН. Необычно жаркая погода разжигает лесные пожары на северо-востоке канадской провинции Британская Колумбия, которые продолжаются уже больше недели. Из 56 возгораний 15 вышли из-под контроля. Десятки людей эвакуированы, пишет УНН со ссылкой на CBC.

Детали

Пожар возник на севере канадской провинции Британская Колумбия, около 15:00 по местному времени в субботу. Он охватил площадь более 12 квадратных километров. Региональный округ Пис-Ривер сообщает, что по состоянию на вторую половину дня воскресенья было объявлено об эвакуации 136 домов.

Аномальная жара усилила чрезвычайную засуху в регионе реки Пис, начинающейся в Скалистых горах на севере Британской Колумбии, где сейчас продолжаются самые большие пожары.

«Сейчас май, поэтому кажется, что рано, но мы видим июльские погодные условия», — сказала Ханна Свифт, офицер пожарной пресс-службы.

По данным Environment Canada, дневная температура будет держаться на 10-15°C выше средней сезонной температуры как минимум до вторника. Свифт говорит, что высокие весенние температуры, которые уже ускорили таяние снега в большей части провинции, означали, что регион Пис имел мало времени, чтобы оправиться от засухи, которая началась прошлой осенью.

«Выйдя из зимы и приближаясь к весне, у нас таял снег, и мы снова вернулись к летним условиям. Мы наблюдаем очень высокие температуры, очень низкую относительную влажность очень рано утром. Следовательно, окно горения — где мы видим такое пиковое поведение пожара — становится все длиннее и длиннее», — сказала она.

По состоянию на день воскресенья в Британской Колумбии продолжались 56 пожаров и 15 из них считаются неконтролируемыми.

Региональный округ Пис-Ривер также издал приказ об эвакуации «отдаленного района» Довсон-Крик. Площадь лесного пожара в этом городе составляет 263 квадратных километра. В заявлении округа говорится, что эта территория «используется в основном для лесного хозяйства и нефтегазовой промышленности», а энергетический регулятор Британской Колумбии заявил, что некоторые работы по ископаемому топливу уже остановлены из-за пожара.

В центральных внутренних районах и на севере Британской Колумбии действует запрет на костры категорий 2 и 3, которые включают открытые костры, при сжигании хлама, стерни или травы, а также запрет на фейерверки.

It’s been a busy and long night for the crew assisting our friends @SasamatFire with a forest fire. pic.twitter.com/VKOsgmHy67

— RCM-SAR 02 North Van (@RCMSAR02) May 14, 2023

Дополнение

Со всплеском лесных пожаров из-за жары, столкнулась на западе Канады главная нефтедобывающая провинция Альберта. По состоянию на субботу, в Альберте было зафиксировано 83 активных лесных пожара, 21 из которых не контролируемые. Около 16 500 человек вынуждены были эвакуироваться из-за опасности.

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