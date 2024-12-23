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В Одесской области трое детей отравились неизвестным веществом и умерли

В Одесской области трое детей отравились неизвестным веществом и умерли

Киев  •  УНН

 • 2448 просмотра

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Трое детей в возрасте 3, 5 и 7 лет отравились неизвестным веществом, когда мама занималась домашними делами. Несмотря на усилия медиков, все дети умерли, полиция расследует обстоятельства трагедии.

В Одесской области  трое детей в возрасте от трех до семи лет отравились неизвестным веществом и умерли, правоохранители устанавливают обстоятельства трагедии, передает УНН со ссылкой на полицию Одесской области.

Детали

Предварительно установлено, что в Одесском районе двое девочек 3-х и 5-ти лет и их 7-ми летний брат, когда мама занималась домашними делами, приняли неизвестное вещество, от которого им предположительно стало плохо.

30-летняя женщина обнаружила своих детей в тяжелом состоянии и вызвала «скорую». Медики, диагностировав отравление неизвестным веществом, пытались спасти малышей, но, к сожалению, они умерли. 

По указанному факту следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам п. 2 ч. 2 ст. 115 с пометкой «несчастный случай», ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство), ч. 1 ст. 321 (незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт ядовитых или сильнодействующих веществ или ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины. 

На место происшествия направлено криминалистическую лабораторию и руководство специализированного отдела следственного управления ГУНП в Одесской области. 

Правоохранители проводят осмотр места происшествия и устанавливают все обстоятельства смерти детей.

На Харьковщине в пожаре погибли четверо детей: матери объявили о подозрении в халатности27 нояб. 2024, 23:55 • 16659 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Криминал и ЧП
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