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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На Харьковщине в пожаре погибли четверо детей: матери объявили о подозрении в халатности

На Харьковщине в пожаре погибли четверо детей: матери объявили о подозрении в халатности

Киев  •  УНН

 • 1875 просмотра

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В поселке Песочин Харьковской области при пожаре погибли четверо детей в возрасте от 4 до 9 лет и их дедушка. Матери объявили подозрение из-за халатности и оставления детей без присмотра.

На Харьковщине в пожаре погибли четверо родных братьев в возрасте от 4 до 9 лет и их дедушка. Матери, оставившей детей, объявили подозрение в халатности. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что жилой дом в поселке Песочин загорелся утром 14 ноября. Пожарные обнаружили на пепелище тела пятерых погибших людей: четырех родных братьев в возрасте от 4 до 9 лет и их 52-летнего дедушку. Среди всех, кто был в доме выжил лишь 16-летний парень. 

По данным следствия, фигурантка, которая является матерью четырех мальчиков, 9 ноября оставила детей на своего 52-летнего отца, который длительное время болел, и на 16-летнего брата. В тот день женщина уехала по" собственным делам", однако так и не вернулась. Вследствие злостного невыполнения своих родительских обязанностей по уходу за малолетними детьми, в том числе оставления их без всякого присмотра, легкомыслия и равнодушия к их судьбе, наступили тяжкие последствия в виде смерти ее сыновей, которые находились в доме,

- говорится в сообщении.

Следствие установило, что пожар, вероятно, возник из-за работы электрических обогревателей.

29-летней женщине объявили подозрение в злостном невыполнении установленных законом обязанностей по уходу за детьми, повлекшее тяжкие последствия (ст. 166 Уголовного кодекса Украины).

Справочно

Согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Трагический пожар произошел в Ровенской области: погибли трое маленьких детей20 нояб. 2024, 12:56 • 14818 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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