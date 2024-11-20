Трагический пожар произошел в Ровенской области: погибли трое маленьких детей
Киев • УНН
В селе Певжа Дубенского района во время пожара пострадали четверо детей в возрасте до 4 лет. Трое малышей погибли, один ребенок 2024 года рождения госпитализирован.
В селе Певжа Ровенской области во время пожара пострадали четверо маленьких детей, трое малышей погибли, сообщили в ГСЧС Украины в среду, пишет УНН.
Детали
"Страшная трагедия в Ровенской области: в результате пожара погибли трое маленьких детей", - сообщили в ГСЧС в соцсетях.
Произошло это в селе Певжа Дубенского района. До прибытия ГСЧС граждане на собственном транспорте везли на встречу "скорой" четырех мальчиков 2020, 2022 и 2024 годов рождения.
"Встретив авто, медики констатировали смерть одного ребенка, пытались реанимировать других. К сожалению, двоих спасти не удалось. Ребенка 2024 г. р. госпитализировали в больницу", - отметили в ГСЧС.
Пожар ликвидирован до прибытия спасательных подразделений. Огонь повредил вещи и мебель в комнате жилого дома. Причины ее возникновения устанавливаются.
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