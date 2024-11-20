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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Бытовой пожар: в КГВА опровергли информацию о падении обломков дронов в Киеве

Бытовой пожар: в КГВА опровергли информацию о падении обломков дронов в Киеве

Киев  •  УНН

 • 7950 просмотра

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КГВА опровергла информацию о падении обломков беспилотников в Днепровском районе Киева. Пожар в многоэтажке возник из-за неисправности бытового прибора, он уже ликвидирован.

В Киеве не подтвердилось падение обломков беспилотников в Днепровском районе, о чем ранее сообщалось. Пожар в многоэтажке возник из-за бытового прибора. Об этом в среду сообщили в КГВА, передает УНН

После детального обследования и уточнения данных, падение обломков в результате атаки дронов в Днепровском р-не не подтверждается. Возгорание в жилом доме возникло из-за бытового прибора

- говорится в сообщении КГВА.

Отмечается, что пожар ликвидирован. 

Ранее 

Сообщалось, что в Днепровском районе Киева зафиксировано падение обломков от российских дронов. В результате атаки рф загорелась квартира многоэтажки, информация о пострадавших уточняется. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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