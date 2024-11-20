Бытовой пожар: в КГВА опровергли информацию о падении обломков дронов в Киеве
Киев • УНН
КГВА опровергла информацию о падении обломков беспилотников в Днепровском районе Киева. Пожар в многоэтажке возник из-за неисправности бытового прибора, он уже ликвидирован.
В Киеве не подтвердилось падение обломков беспилотников в Днепровском районе, о чем ранее сообщалось. Пожар в многоэтажке возник из-за бытового прибора. Об этом в среду сообщили в КГВА, передает УНН.
После детального обследования и уточнения данных, падение обломков в результате атаки дронов в Днепровском р-не не подтверждается. Возгорание в жилом доме возникло из-за бытового прибора
Отмечается, что пожар ликвидирован.
Ранее
Сообщалось, что в Днепровском районе Киева зафиксировано падение обломков от российских дронов. В результате атаки рф загорелась квартира многоэтажки, информация о пострадавших уточняется.