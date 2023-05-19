Єрмак підтвердив, що Зеленський поїде на саміт G7, де зустрінеться з Байденом
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський поїде на саміт G7 у Японії, де планує провести зустріч з президентом США Джо Байденом. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив голова Офісу Президента Андрій Єрмак, передає УНН.
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"Повідомлення президента Байдена (щодо підтримки Вашингтоном зусиль союзників й партнерів щодо навчання українських пілотів на винищувачах четвертого покоління, включаючи F-16 - ред.), з яким президент буде зустрічатися найближчими днями, і я думаю, що в деталях буде проговорювати не лише ці питання, але й багато інших питань", - сказав Єрмак.
Деталі
У керівника Офісу Президента також запитали, чи може він підтвердити той факт, що Зеленський таки особисто відвідає саміт G7 у Японії.
На що він відповів: "Так, я можу це підтвердити".
Доповнення
Минулої доби японські ЗМІ з посиланням на Уряд країни повідомили, що Зеленський візьме участь у саміті "Групи семи" у Хіросімі онлайн.
Також пресслужба Апарату РНБО України підтвердила, що Президент візьме участь у саміті країн "Групи семи" (G7) в Японії в онлайн-режимі.
Секретар РНБО Олексій Данілов зауважив, що Зеленський "буде присутній" на саміті G7, що розцінили як підтвердження його особистої участі.