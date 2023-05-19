Ермак подтвердил, что Зеленский поедет на саммит G7, где встретится с Байденом
Киев • УНН
КИЕВ. 19 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поедет на саммит G7 в Японии, где планирует провести встречу с президентом США Джо Байденом. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак, передает УНН.
Цитата
"Сообщение президента Байдена (относительно поддержки Вашингтоном усилий союзников и партнеров по обучению украинских пилотов на истребителях четвертого поколения, включая F-16 - ред.), с которым президент будет встречаться в ближайшие дни, и я думаю, что в деталях будет проговаривать не только эти вопросы, но и многие другие вопросы", - сказал Ермак.
Детали
У руководителя Офиса Президента также спросили, может ли он подтвердить тот факт, что Зеленский таки лично посетит саммит G7 в Японии.
На что он ответил: "Да, я могу это подтвердить".
Дополнение
За прошедшие сутки японские СМИ со ссылкой на Правительство страны сообщили, что Зеленский примет участие в саммите "Группы семи" в Хиросиме онлайн.
Также пресс-служба Аппарата СНБО Украины подтвердила, что Президент примет участие в саммите стран "Группы семи" (G7) в Японии в онлайн-режиме.
Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что Зеленский "будет присутствовать" на саммите G7, что расценили как подтверждение его личного участия.