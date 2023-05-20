Зеленский в Японии поблагодарил Макрона за участие Франции в "коалиции истребителей"
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в Японии во время встречи со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном поблагодарил за участие Франции в "коалиции истребителей" и подчеркнул важность подготовки украинских пилотов. Об этом информирует УНН, ссылаясь на страницу лидера государства в Telegram.
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"Спасибо Франции за важные решения по военной и гуманитарной поддержке Украины. Поддержка Францией коалиции истребителей и ее участия в тренировочной миссии по подготовке украинских пилотов является важной... Благодарен Эммануэлю Макрону за начало выполнения договоренностей, достигнутых во время визита во Францию, и продолжение оборонного сотрудничества", - заявил Зеленский.
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Он сообщил, что обсудил с Макроном "приоритетность" реализации украинской "Формулы мира" и привлечении к ней как можно большего количества стран. Также Зеленский проинформировал французского коллегу о "продуктивном" визите на саммит Лиги арабских государств.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 20 мая, прибыл в Японию на саммит стран "Группы семи" (G7).
На полях саммита он провел встречу с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, премьер-министром Италии Джорджей Мелони, премьер-министром Индии Нарендрой Моди и президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.