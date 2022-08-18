Зеленський та Генсек ООН обговорили параметри місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський та Генеральний Секретар ООН Антоніу Гутерріш під час перемовин у Львові обговорили параметри місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС. Про це Зеленський повідомив у вечірньому зверненні, передає УНН.
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“Немає жодних об’єктивних перепон, щоб місія МАГАТЕ не потрапила на Запорізьку АЕС. Сьогодні з паном Гуттерішем обговорили параметри цієї місії, і те, що вона може дуже швидко, і цілком безпечно потрапити на станцію в легальний спосіб через вільну територію нашої держави, і тільки так. Той, хто влаштував ядерний шантаж – точно не може бути транспортером будь-яких таких місій”, – наголосив Президент.
Деталі
Він додав, що росія має негайно безумовно допустити представників МАГАТЕ на станцію. Так само негайно і безумовно вивести свої війська з території станції.
“Світ має силу, щоб це забезпечити. Якщо ж не забезпечить, то це означає, що можна просто викинути на смітник увесь корпус міжнародних документів щодо ядерної та радіаційної безпеки. росія знищує цей міжнародний порядок”, – констатував Голова держави.
Доповнення
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі готовий очолити делегацію на Запорізькій атомній електростанції.
17 серпня генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав росію негайно вивести свої війська з території Запорізької АЕС і допустити туди місію МАГАТЕ.
15 серпня в Енергоатомі зазначили, що періодичні обстріли ЗАЕС з боку російських військових спричинили серйозний ризик для безпечного функціонування станції.