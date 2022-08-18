Зеленский и Генсек ООН обсудили параметры миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

Цитата

“Нет никаких объективных препятствий, чтобы миссия МАГАТЭ не попала на Запорожскую АЭС. Сегодня с господином Гуттеришем обсудили параметры этой миссии, и то, что она может очень быстро, и вполне безопасно попасть на станцию ​​легальным способом через свободную территорию нашего государства, и только так. Устроивший ядерный шантаж – точно не может быть транспортером любых таких миссий”, – подчеркнул Президент.

Детали

Он добавил, что россия должна немедленно безусловно допустить представителей МАГАТЭ на станцию. Также немедленно и безусловно вывести свои войска с территории станции.

“Мир имеет силу, чтобы это обеспечить. Если же не обеспечит, то это означает, что можно просто выбросить на свалку весь корпус международных документов по ядерной и радиационной безопасности. россия уничтожает этот международный порядок”, – констатировал Глава государства.

Дополнение

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси готов возглавить делегацию на Запорожской атомной электростанции.

17 августа генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал россию немедленно вывести свои войска с территории Запорожской АЭС и допустить туда миссию МАГАТЭ.

15 августа в Энергоатоме отметили, что периодические обстрелы ЗАЭС со стороны российских военных повлекли за собой серьезный риск для безопасного функционирования станции.