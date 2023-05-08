Зеленський провів засідання Ставки: на основі доповіді Буданова та Литвиненка будуть кроки для зміцнення захисту
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Головнокомандувача. Зокрема, доповіли начальник ГУР Міністерства оборони України Кирило Буданов та голова Служби зовнішньої розвідки України Олександр Литвиненко. На основі їх доповідей будуть робити кроки, які зміцнять український захист. Також були доповіді щодо підготовки нових підрозділів. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський у відеозверненні, передає кореспондент УНН.
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«Провів засідання Ставки. Доповідали й командувачі оперативних напрямків, і Головком, і керівники розвідки. До речі, доповіді Буданова та Литвиненка були особливо ґрунтовними, дуже актуальними, і на їхній основі будемо робити певні кроки – кроки, які зміцнять наш захист. Були також доповіді щодо підготовки нових наших підрозділів, щодо постачання боєприпасів», - розповів Зеленський.
Доповнення
У квітні Зеленський повідомляв, що в Україні готують нові підрозділи прикордонників, які приєднаються до активних дій.