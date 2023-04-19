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Готуємо нові підрозділи прикордонників, що приєднаються до активних дій - Зеленський

Готуємо нові підрозділи прикордонників, що приєднаються до активних дій - Зеленський

Київ • УНН

 • 580754 перегляди

КИЇВ. 20 квітня. УНН. В Україні готують нові підрозділи прикордонників, які приєднаються до активних дій. Про це в своєму традиційному вечірньому зверненні повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Цитата

"Повертаюсь із відрядження. Сьогодні був на Волині – у наших прикордонників, на межі, зокрема, із білоруссю. Готуємо й нові підрозділи – підрозділи саме прикордонників, – що приєднаються до наших активних дій, до руху, який ми поступово розвиваємо", - сказав Зеленський. 

Деталі

Володимир Зеленський розповів про проведення на Волині широкої наради з керівниками регіону, місцевими правоохоронцями, військовими, та усіма, хто відповідає за безпеку й соціальний стан області. Як зазначив Президент, на нараді домовилися про кілька інфраструктурних проектів, що дадуть змогу гарантувати довгостроково робочі місця й економічне зростання в області. 

Глава держави також зазначив, що вручив нагороди прикордонникам.

"Вручив нагороди воїнам – нашим прикордонникам… Разом з усіма нашими силами оборони та безпеки прикордонники воюють на передовій, зокрема й на найбільш тяжких напрямках. Бахмут, загалом Донеччина… Справжні герої, які виконали успішно сотні й сотні бойових завдань", - наголосив Зеленський. 

Нагадаємо

Зеленський провів нараду щодо облаштування й охорони державного кордону на Волині.

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