Готовим новые подразделения пограничников, которые присоединятся к активным действиям - Зеленский

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"Возвращаюсь из командировки. Сегодня был на Волыни – у наших пограничников, на границе, в частности, с белорусью. Готовим и новые подразделения – подразделения именно пограничников, – которые присоединятся к нашим активным действиям, к движению, которое мы постепенно развиваем", - сказал Зеленский.

Детали

Владимир Зеленский рассказал о проведении на Волыни широкого совещания с руководителями региона, местными правоохранителями, военными, и всеми, кто отвечает за безопасность и социальное состояние области. Как отметил Президент, на совещании договорились о нескольких инфраструктурных проектах, которые позволят гарантировать долгосрочно рабочие места и экономический рост в области.

Глава государства также отметил, что вручил награды пограничникам.

"Вручил награды воинам – нашим пограничникам… Вместе со всеми нашими силами обороны и безопасности пограничники воюют на передовой, в том числе и на наиболее тяжелых направлениях. Бахмут, в целом Донетчина… Настоящие герои, которые выполнили успешно сотни и сотни боевых задач", - подчеркнул Зеленский.

Напомним

Зеленский провел совещание по обустройству и охране государственной границы на Волыни.