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Зеленский провел заседание Ставки: на основе доклада Буданова и Литвиненко будут шаги по укреплению защиты

Зеленский провел заседание Ставки: на основе доклада Буданова и Литвиненко будут шаги по укреплению защиты

Киев • УНН

 • 1987637 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки Главнокомандующего. В частности, сообщили начальник ГУР Министерства обороны Украины Кирилл Буданов и председатель Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко. На основе их докладов будут предприниматься шаги, которые укрепят украинскую защиту. Также были доклады по подготовке новых подразделений. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в видеообращении, передает корреспондент УНН.

Цитата

«Провел заседание Ставки. Докладывали и командующие оперативными направлениями, и Главком, и руководители разведки. Кстати, доклады Буданова и Литвиненко были особенно основательными, очень актуальными, и на их основе будем делать определенные шаги – шаги, которые укрепят нашу защиту. Были также доклады по подготовке новых наших подразделений, по поставке боеприпасов», - рассказал Зеленский.

Дополнение

В апреле Зеленский сообщал, что в Украине готовятся новые подразделения пограничников, которые присоединятся к активным действиям.

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