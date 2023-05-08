Зеленский провел заседание Ставки: на основе доклада Буданова и Литвиненко будут шаги по укреплению защиты

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«Провел заседание Ставки. Докладывали и командующие оперативными направлениями, и Главком, и руководители разведки. Кстати, доклады Буданова и Литвиненко были особенно основательными, очень актуальными, и на их основе будем делать определенные шаги – шаги, которые укрепят нашу защиту. Были также доклады по подготовке новых наших подразделений, по поставке боеприпасов», - рассказал Зеленский.

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В апреле Зеленский сообщал, что в Украине готовятся новые подразделения пограничников, которые присоединятся к активным действиям.