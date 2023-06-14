Зеленський провів розмову з Дудою: обговорили ситуацію на фронті та саміт НАТО у Вільнюсі
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом Польщі Анджеєм Дудою. Сторони обговорили членство України в НАТО та безпекову тематику. Про це сказав Президент України Володимир Зеленський в своєму традиційному відеозверненні, пише УНН.
Цитата
"Щойно говорив із Президентом Польщі Анджеєм Дудою – годинна розмова, передусім безпекова тематика. Ситуація на полі бою зараз, зброя для наших воїнів, снаряди. Подякував за виконання попередніх оборонних домовленостей. Звичайно, у кожній розмові приділяємо значну увагу довгостроковій безпеці та гарантіям миру, і не лише для нас. І завжди результативно", - сказав Зеленський.
Деталі
Президент України додав, що Польща цілком реалістично сприймає потребу в членстві України в НАТО.
"Ми разом напрацьовуємо конкретний зміст для саміту Альянсу у Вільнюсі. Це саме той момент, коли мають бути повністю розбиті російські припущення, що нібито хтось у НАТО досі боїться росії. Такі припущення підживлюють російські агресивні амбіції. Маємо й можемо їх знешкодити. Дякуємо Польщі за підтримку України й реального посилення НАТО", - наголосив Глава держави.
Нагадаємо
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зазначав, що Консультації щодо моделі руху України до членства у НАТО тривають, союзники багато у чому погоджуються щодо цього питання. Планується, що на Вільнюському саміті у липні цього року Альянс чітко заявить, що майбутнє України - в НАТО.