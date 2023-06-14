Зеленский провел разговор с Дудой: обсудили ситуацию на фронте и саммит НАТО в Вильнюсе

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"Только что говорил с Президентом Польши Анджеем Дудой – часовой разговор, прежде всего тематика безопасности. Ситуация на поле боя сейчас, оружие для наших воинов, снаряды. Поблагодарил за выполнение предыдущих оборонных договоренностей. Конечно, в каждом разговоре уделяем значительное внимание долгосрочной безопасности и гарантиям мира, и не только для нас. И всегда результативно", - сказал Зеленский.

Детали

Президент Украины добавил, что Польша вполне реалистично воспринимает потребность в членстве Украины в НАТО.

"Мы вместе нарабатываем конкретное содержание для саммита Альянса в Вильнюсе. Это именно тот момент, когда должны быть полностью разбиты российские предположения, что якобы кто-то в НАТО до сих пор боится россии. Такие предположения подпитывают российские агрессивные амбиции. Должны и можем их обезвредить. Спасибо Польше за поддержку Украины и реального усиления НАТО", - подчеркнул Глава государства.

Напомним

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что Консультации по модели движения Украины к членству в НАТО продолжаются, союзники во многом согласны по этому вопросу. Планируется, что на Вильнюсском саммите в июле этого года Альянс четко заявит, что будущее Украины - в НАТО.