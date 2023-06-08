Зеленський про підрив Каховської ГЕС: затоплені сховища пального, склади з хімікатами та могильники худоби з сибіркою

Деталі

Зеленський одразу зазначив, що рукотворна катастрофа на Каховській ГЕС - "не природне лихо і не прояв кліматичної кризи, це лихо – путін. Те, що він робить. Те, що він особисто наказує робити".

За його словами, ситуація надзвичайно важка. Російські війська не припиняють артилерійських ударів саме по тій території, де здійснюється евакуація людей.

Цитата

"На жаль, є поранені від цих терористичних обстрілів. Люди, які рятують і рятуються від російського екоциду, змушені рятуватися ще й від російського вогню! Просто на точках евакуації… Цей російський злочин екоциду – найбільший за десятиліття у Європі, але, судячи з усього, російські окупанти вирішили додатково погіршити його наслідки. На окупованій частині території, де затоплено близько десятка населених пунктів, узагалі не здійснюється евакуація. Люди другу добу на дахах, у водяній пастці, без питної води, їжі та медичної допомоги. Скільки там загиблих і постраждалих, ми поки не знаємо.

Буквально щогодини встановлюється – і ми встановлюємо – дедалі більше деталей щодо того, якої шкоди Росія завдала цією катастрофою. У понад 30 населених пунктах життя зламане. Для сотень тисяч людей у багатьох містах і селах значно ускладнений доступ до питної води.

Через знищення дамби затоплені сховища пального, склади з хімікатами, склади з добривами, могильники тварин, із них щонайменше два "сибіркові поховання", і обидва – на тимчасово окупованій території. Що з ними зараз, нам невідомо. Там, де не було централізованої каналізації, каналізаційні стоки вже у воді, якою вкрито все…", - сказав Зеленський.

Додамо

Президент України наголосив, що кількість екосистем, які знищені або поставлені на межу вимирання цим російським терактом, уже обчислюється тисячами. Понад 50 тисяч гектарів лісів затоплено, і щонайменше половина з них загине. Десятки тисяч птахів і щонайменше двадцять тисяч диких тварин під загрозою загибелі. Очевидно, що Каховське водосховище перетворене на велику могилу для мільйонів живих істот.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Нижче "мертвої точки": рівень води у водосховищі Каховської ГЕС знизився до 12,5 метра

Нагадаємо

6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Каховська ГЕС через підрив повністю зруйнована і відновленню не підлягає.

Є додаткова загроза для Запорізької АЕС, але ситуація контрольована, вказали в Енергоатомі.

Відкрито кримінальне провадження про екоцид.

Є загроза затоплення до 80 населених пунктів. У критичній зоні опинилися близько 16 тисяч людей.