Нижче "мертвої точки": рівень води у водосховищі Каховської ГЕС знизився до 12,5 метра
Київ • УНН
КИЇВ. 8 червня. УНН. Рівень у Каховському водосховищі 12,50 м, що нижче "мертвої точки". Про це повідомив генеральний директор Укргідроенерго Ігор Сирота в ефірі телемарафону, передає УНН.
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За словами Сироти, під водою знаходиться половина станції, друга половина на 70% у воді. Земляна вставка між шлюзом і станцією теж уже під водою.
"Рівень в Каховському водосховищі 12,50 м. І це нижче мертвої точки 12,70", - повідомив генеральний директор Укргідроенерго.
За його словами, "на сьогодні ми максимально акумулюємо воду у верхніх водосховищах, щоб коли закінчиться спрацювання Каховського водосховища, ми мали літній запас для екологічних пропусків".
Сирота додав, що термін будівництва перемички для перекриття верхнього рівня водойми, після деокупації, два місяці, за умови роботи 24/7. Потім буде зроблена перемичка по нижньому рівню.
"Потрібно буде відкачати воду, щоб побачити усі наслідки, демонтувати станцію і на її місці збудувати нову", - резюмував генеральний директор Укргідроенерго.
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Доповнення
Перший заступник міського голови Енергодара Іван Самойдюк заявляв, що оскільки ситуація на Запорізькій АЕС може вийти з-під контролю у будь-який момент, жителям прилеглого Енергодара краще залишити місто.
Голова Запорізької ОВА Юрій Малашко заявляв, що ситуація на Запорізькій АЕС з огляду на підрив Каховської ГЕС є стабільною.