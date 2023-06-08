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Ниже "мертвой точки": уровень воды в водохранилище Каховской ГЭС снизился до 12,5 метра

Киев • УНН

 • 443257 просмотра

КИЕВ. 8 июня. УНН. Уровень в Каховском водохранилище 12,50 м, что ниже "мертвой точки". Об этом сообщил генеральный директор Укргидроэнерго Игорь Сирота в эфире телемарафона, передает УНН.

Ниже "мертвой точки": уровень воды в водохранилище Каховской ГЭС снизился до 12,5 метра

Детали

По словам Сироты, под водой находится половина станции, вторая половина на 70% в воде. Земляная вставка между шлюзом и станцией тоже уже под водой.

"Уровень в Каховском водохранилище 12,50 м. И это ниже мертвой точки 12,70", - сообщил генеральный директор Укргидроэнерго.

По его словам, "на сегодня мы максимально аккумулируем воду в верхних водохранилищах, чтобы когда закончится сработка Каховского водохранилища, мы имели летний запас для экологических пропусков".

Сирота добавил, что срок строительства перемычки для перекрытия верхнего уровня водоема, после деоккупации, два месяца, при условии работы 24/7. Затем будет сделана перемычка по нижнему уровню.

"Нужно будет откачать воду, чтобы увидеть все последствия, демонтировать станцию и на ее месте построить новую", - резюмировал генеральный директор Укргидроэнерго.

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Дополнение

Первый заместитель городского головы Энергодара Иван Самойдюк заявлял, что поскольку ситуация на Запорожской АЭС может выйти из-под контроля в любой момент, жителям близлежащего Энергодара лучше покинуть город.

Председатель Запорожской ОГА Юрий Малашко заявлял, что ситуация на Запорожской АЭС ввиду подрыва Каховской ГЭС является стабильной.

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