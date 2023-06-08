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Зеленский о подрыве Каховской ГЭС: затоплены хранилища горючего, склады с химикатами и могильники скота с сибирской язвой

Киев • УНН

 • 1313634 просмотра

КИЕВ. 8 июня. УНН. Из-за уничтожения дамбы затоплены хранилища горючего, склады с химикатами, склады с удобрениями, могильники животных, из них по меньшей мере два «сибиреязвенных захоронения», и оба – на временно оккупированной территории. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к представителям мирового экологического сообщества относительно подрыва оккупантами Каховской ГЭС, передает УНН.

Зеленский о подрыве Каховской ГЭС: затоплены хранилища горючего, склады с химикатами и могильники скота с сибирской язвой

Детали

Зеленский сразу отметил, что рукотворная катастрофа на Каховской ГЭС - "не природное бедствие и не проявление климатического кризиса, это бедствие – путин. То, что он делает. То, что он лично приказывает делать".

По его словам, ситуация чрезвычайно тяжелая. Российские войска не прекращают артиллерийских ударов именно по той территории, где осуществляется эвакуация людей.

Цитата

"К сожалению, есть раненые от этих террористических обстрелов. Люди, которые спасают и спасаются от российского экоцида, вынуждены спасаться еще и от российского огня! Прямо на точках эвакуации… Это российское преступление экоцида – крупнейшее за десятилетия в Европе, но, судя по всему, российские оккупанты решили дополнительно усугубить его последствия. На оккупированной части территории, где затоплено около десятка населенных пунктов, вообще не осуществляется эвакуация. Люди вторые сутки на крышах, в водяной ловушке, без питьевой воды, еды и медицинской помощи. Сколько там погибших и пострадавших, мы пока не знаем.

Буквально каждый час устанавливается – и мы устанавливаем – все больше деталей относительно того, какой ущерб Россия нанесла этой катастрофой. В более чем 30 населенных пунктах жизнь сломана. Для сотен тысяч людей во многих городах и селах значительно затруднен доступ к питьевой воде.

Из-за уничтожения дамбы затоплены хранилища горючего, склады с химикатами, склады с удобрениями, могильники животных, из них по меньшей мере два "сибиреязвенных захоронения", и оба – на временно оккупированной территории. Что с ними сейчас, нам неизвестно. Там, где не было централизованной канализации, канализационные стоки уже в воде, которой покрыто все…", - сказал Зеленский.

Добавим

Президент Украины подчеркнул, что количество экосистем, которые уничтожены или поставлены на грань вымирания этим российским терактом, уже исчисляется тысячами. Более 50 тысяч гектаров лесов затоплено, и по меньшей мере половина из них погибнет. Десятки тысяч птиц и по меньшей мере двадцать тысяч диких животных под угрозой гибели. Очевидно, что Каховское водохранилище превращено в большую могилу для миллионов живых существ.

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Напомним

6 июня 2023 года около 3:00 российские военные взорвали плотину Каховской ГЭС в Херсонской области. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

Есть дополнительная угроза для Запорожской АЭС, но ситуация контролируемая, указали в Энергоатоме.

Открыто уголовное производство о экоциде.

Есть угроза затопления до 80 населенных пунктов. В критической зоне оказались около 16 тысяч человек.

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