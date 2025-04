Зеленський привітав Трампа з днем народження

"Щасливого дня народження, пане президенте Дональде Трамп! Бажаю вам тримати весь світ у русі", побажав Зеленський.

Нагадаємо, радник президента США з національної безпеки Джон Болтон вважає, що існують нові можливості для настання миру на Донбасі, завдяки обранню президентом України Володимира Зеленського.

У Сполучених Штатів поки немає планів зустрічей між президентом США Дональдом Трампом і новим українським президентом Володимиром Зеленським, але це питання обговорювалося з американським лідером, і Вашингтон зацікавлений в продовженні взаємодії з Києвом. Про це заявив спецпредставник держдепартаменту США з питань України Курт Волкер.

Раніше президент України Володимир Зеленський подякував президенту Сполучених Штатів Америки Дональду Трампу за запрошення здійснити офіційний візит до Вашингтона.

Happy B-day, Mr.President @realDonaldTrump! Wishing you to keep the whole world on the go!

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 14, 2019