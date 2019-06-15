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США смягчили требования к Украине вернуть помощь до $100 млрд в переговорах по соглашению об ископаемых - Bloomberg
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Зеленский поздравил Трампа с днем рождения

Киев • УНН

 • 14527 просмотра

КИЕВ. 15 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил в Twitter с днем рождения своего американского коллегу - президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Владимира Зеленского в Twitter.

Зеленский поздравил Трампа с днем рождения

"Счастливого дня рождения, господин президент Дональд Трамп! Желаю вам поддержать весь мир в движении", пожелал Зеленский.

Напомним, советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон считает, что существуют новые возможности для наступления мира на Донбассе, благодаря избранию президентом Украины Владимира Зеленского.

В Соединенных Штатов пока нет планов встреч между президентом США Дональдом Трампом и новым украинским президентом Владимиром Зеленским, но этот вопрос обсуждался с американским лидером, и Вашингтон заинтересован в продолжении взаимодействия с Киевом. Об этом заявил спецпредставитель госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу за приглашение совершить официальный визит в Вашингтон.

Happy B-day, Mr.President @realDonaldTrump! Wishing you to keep the whole world on the go!

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 14, 2019

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