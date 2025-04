Зеленский поздравил Трампа с днем рождения

"Счастливого дня рождения, господин президент Дональд Трамп! Желаю вам поддержать весь мир в движении", пожелал Зеленский.

Напомним, советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон считает, что существуют новые возможности для наступления мира на Донбассе, благодаря избранию президентом Украины Владимира Зеленского.

В Соединенных Штатов пока нет планов встреч между президентом США Дональдом Трампом и новым украинским президентом Владимиром Зеленским, но этот вопрос обсуждался с американским лидером, и Вашингтон заинтересован в продолжении взаимодействия с Киевом. Об этом заявил спецпредставитель госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу за приглашение совершить официальный визит в Вашингтон.

Happy B-day, Mr.President @realDonaldTrump! Wishing you to keep the whole world on the go!

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 14, 2019