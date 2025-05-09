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"Не продаст ни одной игрушки в США": Трамп угрожает пошлиной в 100% производителю Barbie

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"Не продаст ни одной игрушки в США": Трамп угрожает пошлиной в 100% производителю Barbie

Киев • УНН

 • 688 просмотра

Дональд Трамп пригрозил Mattel 100% пошлиной из-за отказа перенести производство в США. Компания планирует диверсифицировать производство в другие страны, а не в Штаты.

"Не продаст ни одной игрушки в США": Трамп угрожает пошлиной в 100% производителю Barbie

Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести 100% пошлину на производителя игрушек Mattel, создателя куклы Barbie, после того, как компания заявила, что будет диверсифицировать свое производство в другие страны, но не в США, сообщает The Independent, пишет УНН.

Детали

Сидя в Овальном кабинете в четверг, Трамп дал понять, что не боится наказать Mattel, Hot Wheels, Uno, American Girl и других, за отказ перенести свое производство в США - конечная цель пошлин Трампа.

Это было в ответ на заявление Инона Крейца, председателя и генерального директора Mattel, в интервью CNBC во вторник о том, что компания вряд ли перенесет производство в США из-за пошлин; вместо этого она предпочитает диверсифицировать производство в другие страны или просто повысить цены для потребителей в США.

Он сказал, что даже с пошлинами в США слишком высокие затраты, чтобы производить доступные игрушки даже для американского потребителя

"Это нормально. Отпустите его, и мы установим 100-процентную пошлину на его игрушку, и он не будет продавать ни одной игрушки в Соединенных Штатах, а это их самый большой рынок", - сказал Трамп.

Крейц сказал, что "значительная часть" создания игрушек действительно происходит в США, например, дизайн, разработка, проектирование продукта и управление брендом, но производство игрушек за рубежом позволяет им создавать "качественный" и "доступный" продукт.

Приблизительно 20 процентов импорта игрушек Mattel в США поступает из Китая. Крейц сказал, что компания надеется снизить этот показатель до 15 процентов в следующем году и в конечном итоге до 10 процентов или менее в 2027 году. В этом году Mattel переносит производство 500 своих игрушек из Китая в другие места, например, в Индию.

На вопрос о том, вдохновят ли пошлины Трампа в 145 процентов на Китай или другие ответные пошлины Mattel перенести производство игрушек в США, Крейц повторил: "Мы не видим, чтобы это произошло".

Компания заявила, что намерена сохранить 40-50 процентов своей продукции по цене 20 долларов или ниже, но, возможно, придется поднять некоторые цены в США.

Президент США заявил, что, по его мнению, Mattel угрожает перенести производство в другое место вне США, чтобы договориться с ним о сделке.

Трамп признал вероятный дефицит игрушек из-за повышения пошлин: "Возможно, у детей будет две куклы вместо 30"01.05.25, 09:34 • 8889 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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