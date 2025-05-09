"Не продасть жодної іграшки в США": Трамп погрожує митом у 100% виробнику Barbie
Київ • УНН
Дональд Трамп пригрозив Mattel 100% митом через відмову перенести виробництво в США. Компанія планує диверсифікувати виробництво в інші країни, а не в Штати.
Президент США Дональд Трамп пригрозив ввести 100% мита на виробника іграшок Mattel, творця ляльки Barbie, після того, як компанія заявила, що диверсифікуватиме своє виробництво в інші країни, але не в США, повідомляє The Independent, пише УНН.
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Сидячи в Овальному кабінеті в четвер, Трамп дав зрозуміти, що не боїться покарати Mattel, Hot Wheels, Uno, American Girl та інших, за відмову перенести своє виробництво в США - кінцева мета мит Трампа.
Це було у відповідь на заяву Інона Крейца, голови та генерального директора Mattel, в інтерв'ю CNBC у вівторок про те, що компанія навряд чи перенесе виробництво в США через мита; натомість вона вважає за краще диверсифікувати виробництво в інші країни або просто підвищити ціни для споживачів у США.
Він сказав, що навіть із митами в США надто високі витрати, щоб виробляти доступні іграшки навіть для американського споживача
"Це нормально. Відпустіть його, і ми встановимо 100-відсоткове мито на його іграшку, і він не продаватиме жодної іграшки у Сполучених Штатах, а це їхній найбільший ринок", - сказав Трамп.
Крейц сказав, що "значна частина" створення іграшок дійсно відбувається в США, наприклад, дизайн, розробка, проектування продукту та управління брендом, але виробництво іграшок за кордоном дозволяє їм створювати "якісний" та "доступний" продукт.
Приблизно 20 відсотків імпорту іграшок Mattel у США надходить із Китаю. Крейц сказав, що компанія сподівається знизити цей показник до 15 відсотків у наступному році і зрештою до 10 відсотків або менше у 2027 році. Цього року Mattel переносить виробництво 500 своїх іграшок з Китаю до інших місць, наприклад, до Індії.
На запитання про те, чи надихнуть мита Трампа у 145 відсотків на Китай або інші мита у відповідь Mattel перенести виробництво іграшок у США, Крейц повторив: "Ми не бачимо, щоб це сталося".
Компанія заявила, що має намір зберегти 40-50 відсотків своєї продукції за ціною 20 доларів або нижче, але, можливо, доведеться підняти деякі ціни в США.
Президент США заявив, що, на його думку, Mattel погрожує перенести виробництво в інше місце поза США, щоб домовитися з ним про угоду.
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