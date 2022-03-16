Зеленський присвоїв шістьом військовим звання "Героя України"
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський присвоїв шістьом військовослужбовцям звання "Герой України" з удостоєнням ордена "Золота Зірка". 139 військовослужбовців Збройних Сил України були відзначені нагородами за оборону держави. Серед них 32 – посмертно. Про це повідомляє УНН з посиланням на відеозвернення глави держави.
Присвоєння звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка":
· Полковнику Гудзю Валерію Федоровичу. Посмертно. За героїчну оборону Попасної в Луганській області.
· Полковнику Котенку Сергію Леонідовичу. Посмертно. Завдяки його мужнім діям та особистій рішучості було знищено кілька колон ворожої техніки.
· Полковнику Мариняку Олександру Мирославовичу. Посмертно. Завдяки його рішучості під час оборони Київської області знищено велику кількість солдатів противника, скупчення паливозаправників та ворожої техніки.
· Майору Сбитову Павлу Олеговичу. Посмертно. Завдяки його професіоналізму та рішучим діям було організовано знищення декількох крупних підрозділів ворога.
· Старшому лейтенанту Дозірчому Дмитру Леонідовичу. Його ефективні дії під час оборони Херсонської області дали змогу українським силам вийти з оточення і продовжити боротьбу.
· Старшому лейтенанту Сидунцю Володимиру Володимировичу. Завдяки його діям знищено дивізіон російських "Іскандерів".
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