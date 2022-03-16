Зеленский присвоил шестерым военным звание "Героя Украины"
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский присвоил шестерым военнослужащим звания "Герой Украины" с вручением ордена "Золотая Звезда". 139 военнослужащих Вооруженных Сил Украины были отмечены наградами за оборону государства. Среди них 32-посмертно. Об этом сообщает УНН со ссылкой на видеообращение главы государства.
Звания Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" присвоено:
· Полковнику Гудзю Валерию Федоровичу. Посмертно. За героическую оборону Попасной в Луганской области.
* Полковнику Котенко Сергею Леонидовичу. Посмертно. Благодаря его мужественным действиям и личной решимости было уничтожено несколько колонн вражеской техники.
· Полковнику Мариняку Александру Мирославовичу. Посмертно. Благодаря его решимости во время обороны Киевской области уничтожено большое количество солдат противника, скопление топливозаправщиков и вражеской техники.
· Майору Сбитову Павлу Олеговичу. Посмертно. Благодаря его профессионализму и решительным действиям было организовано уничтожение нескольких крупных подразделений врага.
* Старшему лейтенанту Дозорчему Дмитрию Леонидовичу. Его эффективные действия при обороне Херсонской области позволили украинским силам выйти из окружения и продолжить борьбу.
* Старшему лейтенанту Сидунцу Владимиру Владимировичу. Благодаря его действиям уничтожен дивизион русских "Искандеров".
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