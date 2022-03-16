Президент України назвав загибель журналістів вагомою причиною для посилення санкцій проти росії
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський зазначив, що вбивства журналістів є ще одною вагомою причиною, щоб посилити санкції проти рф. Про це він заявив у своєму відеозверненні, передає УНН.
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“Від артилерійського удару російських військ загинули ще двоє журналістів. Українка Олександра Кувшинова та представник американської Fox News П’єр Закржевський. Ще один журналіст важко поранений", - повідомив президент.
Зеленський зазначив, що це ще одна причина посилити санкції.
"Це ще одна вагома причина, щоб посилювати західні санкції проти росії. Посилювати, поки рф не припинить війну", - наголосив він.
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