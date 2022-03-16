Зеленський повідомив про ліквідацію генерала рф
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Наші захисники знищили щонайменше одного генерала рф, сотні окупантів, а також їхню бойову техніку. Про це у відеозверненні повідомив президент України Володимир Зеленський, передає УНН.
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"Сьогодні окупанти не мали успіху. Хоча кидали у бій тисячі своїх людей на півночі, на сході, на півдні нашої держави. Ворог втратив техніку, ще сотні солдатів. Дуже багато загиблих російських строковиків, десятки офіцерів. Серед вбитих окупантів – ще один генерал. Мінімум один генерал за сьогодні", - наголосив Зеленський.
Водночас російські окупанти продовжують нищити українські міста та вбивають цивільне населення.
"Окупанти скоїли нові та очевидні воєнні злочини – обстрілювали мирні міста , цивільну інфраструктуру. Кількість ракет, які Росія застосувала проти України, вже перевищує 900. Авіабомб – стільки, що їх неможливо підрахувати", - додав президент.
Нагадаємо
Протягом доби 15 березня Сили протиповітряної оборони Повітряних Сил ЗСУ знищили три ворожих літаки, один вертоліт, три безпілотники, а також дві крилаті ракети.