Зеленский сообщил о ликвидации генерала рф

Цитата

"Сегодня оккупанты не имели успеха. Хотя бросали в бой тысячи своих людей на севере, на востоке, на юге нашего государства. Враг потерял технику, еще сотни солдат. Очень много погибших российских срочников, десятки офицеров. Среди убитых оккупантов-еще один генерал. Минимум один генерал за сегодня", - подчеркнул Зеленский.

В то же время российские оккупанты продолжают уничтожать украинские города и убивают гражданское население.

"Оккупанты совершили новые и очевидные военные преступления - обстреливали мирные города , гражданскую инфраструктуру. Количество ракет, которые Россия применила против Украины, уже превышает 900. Авиабомб - столько, что их невозможно подсчитать", - добавил президент.

Напомним

В течение суток 15 марта Силы противовоздушной обороны Воздушных Сил ВСУ уничтожили три вражеских самолета, один вертолет, три беспилотники, а также две крылатые ракеты.