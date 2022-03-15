За добу українська ППО збила 3 ворожих літаки, 1 вертоліт, 3 БПЛА і 2 крилаті ракети
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Протягом доби 15 березня Сили протиповітряної оборони Повітряних Сил ЗСУ знищили три ворожих літаки, один вертоліт, три безпілотники, а також дві крилаті ракети. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Командування Повітряних Сил ЗСУ.
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Наші ППО знищили 3 російських літаки - два з яких це винищувачі бомбардувальники Су-34, а третій поки не встановлений.
"Також збито один ворожий вертоліт, три БПЛА оперативно-тактичного рівня та дві крилаті ракети", - йдеться в повідомленні.
Авіація ПС ЗСУ завдавала ракетно-бомбових ударів і по наземних цілях.
Група тактичного призначення у складі бомбардувальників Су-24м, штурмовиків Су-25, вертольотів Мі-24 армійської авіації під прикриттям винищувачів здійснила 9 авіанальотів на колони техніки окупантів і скупчення їх військ.
Нагадаємо
Станом на 15 березня вороги втратили (були повністю знищені чи втратили боєздатність) до 40% своїх підрозділів, які стягнули на територію України.