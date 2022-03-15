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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

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За добу українська ППО збила 3 ворожих літаки, 1 вертоліт, 3 БПЛА і 2 крилаті ракети

За добу українська ППО збила 3 ворожих літаки, 1 вертоліт, 3 БПЛА і 2 крилаті ракети

Київ • УНН

 • 131675 перегляди

КИЇВ. 16 березня. УНН. Протягом доби 15 березня Сили протиповітряної оборони Повітряних Сил ЗСУ знищили три ворожих літаки, один вертоліт, три безпілотники, а також дві крилаті ракети. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Деталі 

Наші ППО знищили 3 російських літаки - два з яких це винищувачі бомбардувальники Су-34, а третій поки не встановлений.

"Також збито один ворожий вертоліт, три БПЛА оперативно-тактичного рівня та дві крилаті ракети", - йдеться в повідомленні.

Авіація ПС ЗСУ завдавала ракетно-бомбових ударів і по наземних цілях.

Група тактичного призначення у складі бомбардувальників Су-24м, штурмовиків Су-25, вертольотів Мі-24 армійської авіації під прикриттям винищувачів здійснила 9 авіанальотів на колони техніки окупантів і скупчення їх військ.

Нагадаємо 

Станом на 15 березня вороги втратили (були повністю знищені чи втратили боєздатність) до 40% своїх підрозділів, які стягнули на територію України.

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