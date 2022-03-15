За сутки украинская ПВО сбила 3 вражеских самолета, 1 вертолет, 3 БПЛА и 2 крылатые ракеты

Детали

Наши ПВО уничтожили 3 российских самолета - два из которых это истребители бомбардировщики Су-34, а третий пока не установлен.

"Также сбит один вражеский вертолет, три БПЛА оперативно-тактического уровня и две крылатые ракеты", - говорится в сообщении.

Авиация ВС ВСУ наносила ракетно-бомбовые удары и по наземным целям.

Группа тактического назначения в составе бомбардировщиков Су-24м, штурмовиков Су-25, вертолетов Ми-24 армейской авиации под прикрытием истребителей совершила 9 авианалетов на колонны техники оккупантов и их скопления войск.

Напомним

По состоянию на 15 марта враги потеряли (были полностью уничтожены или потеряли боеспособность) до 40% своих подразделений, которые стянули на территорию Украины.