Президент Украины назвал гибель журналистов весомой причиной для усиления санкций против россии

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“От артиллерийского удара российских войск погибли еще двое журналистов. Украинка Александра Кувшинова и представитель американской Fox News Пьер Закржевский. Еще один журналист тяжело ранен", - сообщил президент.

Зеленский отметил, что это еще одна причина ужесточить санкции.

"Это еще одна веская причина, чтобы ужесточать западные санкции против россии. Усиливать, пока рф не прекратит войну", - подчеркнул он.

Напомним

Зеленский сообщил о ликвидации генерала рф.