Президент Украины назвал гибель журналистов весомой причиной для усиления санкций против россии
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что убийства журналистов являются еще одной весомой причиной, чтобы усилить санкции против рф. Об этом он заявил в своем видеообращении, передает УНН.
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“От артиллерийского удара российских войск погибли еще двое журналистов. Украинка Александра Кувшинова и представитель американской Fox News Пьер Закржевский. Еще один журналист тяжело ранен", - сообщил президент.
Зеленский отметил, что это еще одна причина ужесточить санкции.
"Это еще одна веская причина, чтобы ужесточать западные санкции против россии. Усиливать, пока рф не прекратит войну", - подчеркнул он.
Напомним
Зеленский сообщил о ликвидации генерала рф.