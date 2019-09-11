Зеленський поінформував посла Нідерландів про обмін утримуваними з РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти у посла Королівства Нідерландів Йоганнеса Германна Адріануса де Мола та обговорив з ним здійснене Україною та РФ 7 вересня взаємне звільнення утримуваних осіб, висловивши готовність належним чином покарати винних у катастрофі літака рейсу МН-17. Про це повідомляє Офіс Президента, передає УНН.
“Спілкуючись із Послом Королівства Нідерландів в Україні Йоганнесом Германном Адріанусом де Молом, Глава держави поінформував про безпекову ситуацію на Донбасі, а також про здійснене Україною та РФ 7 вересня взаємне звільнення утримуваних осіб. Президент України висловив вдячність нідерландській стороні за конструктивну позицію у цьому питанні та готовність належним чином покарати винних у збитті літака рейсу МН-17”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 5 вересня Київський апеляційний суд звільнив з-під варти фігуранта у справі про катастрофу малайзійського Boeing рейсу MH17 Володимира Цемаха.
У рамках обміну утримуваними особами, що відбувся 7 вересня, Цемах був однією з персон, що відправились до РФ в обмін на українських військовополонених та політв’язнів.
Пізніше стало відомо, що влада Нідерландів намагалася запобігти передачі Росії свідка у справі про збитий Boeing 777 в небі над Донбасом Володимира Цемаха.
Як повідомляв УНН, Нідерланди перекваліфікували Цемаха зі свідків у справі MH-17 в підозрювані.