Зеленский проинформировал посла Нидерландов об обмене удерживаемыми с РФ

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 111192 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 122092 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 113638 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 119648 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 125034 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 150725 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150355 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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5 марта, 15:49 • 194660 просмотра

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Зеленский проинформировал посла Нидерландов об обмене удерживаемыми с РФ

Зеленский проинформировал посла Нидерландов об обмене удерживаемыми с РФ

Киев  •  УНН

 • 13133 просмотра

КИЕВ. 11 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский принял верительные грамоты у посла Королевства Нидерландов Иоганнеса Германна Адриануса где Мола и обсудил с ним совершенное Украиной и РФ 7 сентября взаимное освобождение удерживаемых лиц, выразив готовность должным образом наказать виновных в катастрофе самолета рейса МН-17. Об этом сообщает Офис Президента, передает УНН.

"Общаясь с Послом Королевства Нидерландов в Украине Йоганнесом Германном Адрианусом где Молом, Глава государства проинформировал о ситуации с безопасностью на Донбассе, а также о произведенном Украиной и РФ 7 сентября взаимном освобождении удерживаемых лиц. Президент Украины выразил благодарность нидерландской стороне за конструктивную позицию в этом вопросе и готовность должным образом наказать виновных в сбивании самолета рейса МН-17", - говорится в сообщении.

Напомним, 5 сентября Киевский апелляционный суд освободил из-под стражи фигуранта по делу о катастрофе малайзийского Boeing рейса MH17 Владимира Цемаха.

В рамках обмена удерживаемыми лицами, состоявшегося 7 сентября, Цемах был одной из персон, которые отправились в РФ в обмен на украинских военнопленных и политзаключенных.

Позже стало известно, что власти Нидерландов пытались предотвратить передачу России свидетеля по делу о сбитом Boeing 777 в небе над Донбассом Владимира Цемаха.

Как сообщал УНН, Нидерланды переквалифицировали Цемаха из свидетелей по делу MH-17 в подозреваемые.

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