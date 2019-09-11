Зеленский проинформировал посла Нидерландов об обмене удерживаемыми с РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский принял верительные грамоты у посла Королевства Нидерландов Иоганнеса Германна Адриануса где Мола и обсудил с ним совершенное Украиной и РФ 7 сентября взаимное освобождение удерживаемых лиц, выразив готовность должным образом наказать виновных в катастрофе самолета рейса МН-17. Об этом сообщает Офис Президента, передает УНН.
"Общаясь с Послом Королевства Нидерландов в Украине Йоганнесом Германном Адрианусом где Молом, Глава государства проинформировал о ситуации с безопасностью на Донбассе, а также о произведенном Украиной и РФ 7 сентября взаимном освобождении удерживаемых лиц. Президент Украины выразил благодарность нидерландской стороне за конструктивную позицию в этом вопросе и готовность должным образом наказать виновных в сбивании самолета рейса МН-17", - говорится в сообщении.
Напомним, 5 сентября Киевский апелляционный суд освободил из-под стражи фигуранта по делу о катастрофе малайзийского Boeing рейса MH17 Владимира Цемаха.
В рамках обмена удерживаемыми лицами, состоявшегося 7 сентября, Цемах был одной из персон, которые отправились в РФ в обмен на украинских военнопленных и политзаключенных.
Позже стало известно, что власти Нидерландов пытались предотвратить передачу России свидетеля по делу о сбитом Boeing 777 в небе над Донбассом Владимира Цемаха.
Как сообщал УНН, Нидерланды переквалифицировали Цемаха из свидетелей по делу MH-17 в подозреваемые.