Зеленський поговорив із Нетаньягу: йшлося про перемогу на виборах та споріднені загрози

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"... говорив з Біньяміном Нетаньягу – лідером блоку, який переміг на виборах в Ізраїлі. Привітав його з перемогою. Обговорили основні аспекти відносин між нашими державами.

Думаю, для всіх зрозуміло, на чому наголошує Україна та які безпекові наголоси робить Ізраїль. Вірю, що можемо значно посилити наші держави, тим паче що загрози для нас – споріднені", - повідомив Зеленський.

Додамо

Партія Лікуд Беньяміна Нетаньяху перемогла на парламентських виборах в Ізраїлі і отримала більшість голосів - 32 мандати зі 120 у Кнесеті (парламенті). Таким чином, колишній прем'єр-міністр Нетаньяху знову повертається на свою посаду.