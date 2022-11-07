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Зеленский поговорил с Нетаньяху: речь шла о победе на выборах и похожие угрозы

Киев • УНН

 • 233363 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с Биньямином Нетаньяху - поздравил с победой на выборах в Израиле, а также обсудил усиление государств и похожие угрозы, передает УНН.

Цитата

" ... говорил с Биньямином Нетаньяху – лидером блока, победившего на выборах в Израиле. Поздравил его с победой. Обсудили основные аспекты отношений между нашими государствами.

Думаю, всем понятно, что подчеркивает Украина и какие безопасности ударения делает Израиль. Верю, что можем значительно усилить наши государства, тем более, что угрозы для нас – похожие", - сообщил Зеленский.

Добавим

Партия Ликуд Беньямина Нетаньяху победила на парламентских выборах в Израиле и получила большинство голосов – 32 мандата из 120 в Кнессете (парламенте). Таким образом, бывший премьер-министр Нетаньяху снова возвращается на свой пост.

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