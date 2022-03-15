Зеленський підписав закони про покарання за колабораційну діяльність
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав закони, які встановлюють та регулюють відповідальність за колабораційну діяльність. Про це інформує УНН із посиланням на сайт Верховної Ради.
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Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо встановлення кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність)" (№5144) передбачає запровадження кримінальної відповідальності за співпрацю з державою-агресором, її окупаційною адміністрацією та/або її збройними чи воєнізованими формуваннями, яка передбачатиме обмеження доступу до зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави чи місцевого самоврядування, строком на 15 років та накладення інших відповідних покарань для осіб, які здійснювали таку співпрацю, а також можливість ліквідації юридичних осіб, уповноважені особи яких здійснювали таку співпрацю.
Крім цього, документом вносяться зміни до Кримінального процесуального кодексу, які передбачають підслідність щодо розслідування кримінального правопорушення, передбаченого статтею 111-1 ККУ, за слідчими органів безпеки, а також поширення на таке кримінальне правопорушення можливість спеціального досудового розслідування (in absentia).
Своєю чергою закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо забезпечення відповідальності осіб, які здійснювали колабораційну діяльність)" (№5143) передбачає встановлення обмеження доступу до виконання окремих функцій, пов’язаних із здійсненням виборів усіх рівнів, а також доступу до військової служби та допуску до державної таємниці для осіб, які співпрацювали з державою агресором, її окупаційною адміністрацією та/або її збройними чи воєнізованими формуваннями.
Також законом встановлено додаткові правові підстави для ліквідації політичних партій, громадських, благодійних чи релігійних організацій, професійних спілок та громадських формувань з охорони громадського порядку та державного кордону, уповноважені особи яких здійснювали таку співпрацю.
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