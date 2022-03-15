Зеленский подписал законы о наказании за коллаборационную деятельность

Детали

Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты (относительно установления уголовной ответственности за коллаборационную деятельность)" (№5144) предусматривает введение уголовной ответственности за сотрудничество с государством-агрессором, ее оккупационной администрацией и/или ее военными или военизированными формированиями, которая будет предусматривать ограничение доступа к занятию должностей, связанных с выполнением функций государства или местного самоуправления, сроком на 15 лет и наложение других наказаний для лиц, которые осуществляли такое сотрудничество, а также возможность ликвидации юридических лиц, уполномоченные лица которых осуществляли такое сотрудничество.

Кроме этого, документом вносятся изменения в Уголовный процессуальный кодекс, которые предусматривают подследственность по расследованию уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 111-1 УК, за следователями органов безопасности, а также распространения на такое уголовное правонарушение возможность специального досудебного расследования (in absentia).

В свою очередь закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты (относительно обеспечения ответственности лиц, которые осуществляли коллаборационную деятельность)" (№5143) предусматривает установление ограничения доступа к выполнения отдельных функций, связанных с осуществлением выборов всех уровней, а также доступа к военной службе и допуска к государственной тайне для лиц, которые сотрудничали с государством агрессором, ее оккупационной администрацией и/или ее военными или военизированными формированиями.

Также законом установлены дополнительные основания для ликвидации политических партий, общественных, благотворительных или религиозных организаций, профессиональных союзов и общественных формирований по охране общественного порядка и государственной границы, уполномоченные лица которых осуществляли такое сотрудничество.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский обратился к украинцам во всем мире: вся торговля с рф должна быть остановлена.