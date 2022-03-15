Зеленський звернувся до українців в усьому світі: вся торгівля з рф має бути зупинена
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський закликав українців в усьому світі тиснути на бізнес, щоб він виходив з російського ринку. Про це Глава держави написав у Twitter, пише УНН.
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“Уся торгівля з РФ має бути зупинена, щоб вона не могла спонсорувати вбивства наших дітей. Українці в усьому світі! Контактуйте з політиками, говоріть з журналістами, тисніть на бізнес, щоб він виходив з російського ринку. Щоб їхні долари та євро не оплачували нашу кров”, - написав Президент.
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Зі слів Зеленського, ціна за війну проти України має стати надзвичайно болісною для росії. Відповідний тиск є завданням для всіх українців всередині та за кордоном, а також для всіх друзів і партнерів нашої країни.
“Всі у світі мають зайняти моральну позицію. Не лише держави, а й компанії”, - додав Зеленський.
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Раніше сьогодні Президент України заявив, що держава потребує посилення ВПС, а також юридичних гарантій безпеки.
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Уся торгівля з РФ має бути зупинена, щоб вона не могла спонсорувати вбивства наших дітей. Українці в усьому світі! Контактуйте з політиками, говоріть з журналістами, тисніть на бізнес, щоб він виходив з російського ринку. Щоб їхні долари та євро не оплачували нашу кров!