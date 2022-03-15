Зеленский обратился к украинцам во всем мире: вся торговля с рф должна быть остановлена

Цитата

“Вся торговля с РФ должна быть остановлена, чтобы она не могла спонсировать убийства наших детей. Украинцы во всем мире! Свяжитесь с политиками, говорите с журналистами, жмите на бизнес, чтобы он выходил с российского рынка. Чтобы их доллары и евро не оплачивали нашу кровь”, - написал Президент.

Детали

По словам Зеленского, цена за войну против Украины должна стать чрезвычайно болезненной для россии. Соответствующее давление является задачей для всех украинцев внутри и за рубежом, а также для всех друзей и партнеров нашей страны.

“Все в мире должны занять моральную позицию. Не только государства, но и компании”, - добавил Зеленский.

Ранее

Ранее сегодня Президент Украины заявил, что государство нуждается в усилении ВВС, а также юридических гарантий безопасности.

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Вся торговля с РФ должна быть остановлена, чтобы она не могла спонсировать убийства наших детей. Украинцы во всем мире! Свяжитесь с политиками, говорите с журналистами, жмите на бизнес, чтобы он выходил с российского рынка. Чтобы их доллары и евро не оплачивали нашу кровь!