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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

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Зеленський підписав закон про заборону на пропаганду дій рф

Зеленський підписав закон про заборону на пропаганду дій рф

Київ • УНН

 • 101520 перегляди

КИЇВ. 15 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав закон про заборону виготовлення та розповсюдження інформаційної продукції, яка спрямована на пропаганду дій рф. Про це інформує УНН з посиланням на сайт Верховної Ради.

Деталі

Заборонено:

- Виправдовувати агресію рф і представляти її як "громадянську війну";

- Прославляти військових росії, найманців і членів інших самопроголошених проросійських груп, зокрема їх не можна називати "ополченцями" і "ввічливими людьми";

- За виправдання, заперечення і прославлення агресії росії буде кримінальна відповідальність.

Також не можна використовувати виправдання, визнавати правомірними, спростовувати збройну агресію росії проти України у 2014 році.

Не можна вживати терміни "внутрішній конфлікт","громадянська війна","громадянський конфлікт".

Дія указу стосується також політичних партій і громадських організацій.

Нагадаємо 

Зеленський підписав закони про покарання за колабораційну діяльність.

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