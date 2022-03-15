Зеленський підписав закон про заборону на пропаганду дій рф
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав закон про заборону виготовлення та розповсюдження інформаційної продукції, яка спрямована на пропаганду дій рф. Про це інформує УНН з посиланням на сайт Верховної Ради.
Деталі
Заборонено:
- Виправдовувати агресію рф і представляти її як "громадянську війну";
- Прославляти військових росії, найманців і членів інших самопроголошених проросійських груп, зокрема їх не можна називати "ополченцями" і "ввічливими людьми";
- За виправдання, заперечення і прославлення агресії росії буде кримінальна відповідальність.
Також не можна використовувати виправдання, визнавати правомірними, спростовувати збройну агресію росії проти України у 2014 році.
Не можна вживати терміни "внутрішній конфлікт","громадянська війна","громадянський конфлікт".
Дія указу стосується також політичних партій і громадських організацій.
Нагадаємо
Зеленський підписав закони про покарання за колабораційну діяльність.