Зеленский подписал закон о запрете на пропаганду действий рф

Детали

Запрещено:



- Оправдывать агрессию рф и представлять ее как "гражданскую войну";

- Прославлять военных россии, наемников и членов других самопровозглашенных пророссийских групп, в частности их нельзя называть "ополченцами" и "вежливыми людьми";

- За оправдание, отрицание и прославление агрессии россии будет уголовная ответственность.

Также нельзя использовать оправдание, признавать правомерными, опровергать вооруженную агрессию россии против Украины в 2014 году.

Нельзя употреблять термины "внутренний конфликт","гражданская война","гражданский конфликт".

Действие указа касается также политических партий и общественных организаций.

Напомним

Зеленский подписал законы о наказании за коллаборационную деятельность.