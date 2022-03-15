Зеленский подписал закон о запрете на пропаганду действий рф
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запрете изготовления и распространения информационной продукции, которая направлена на пропаганду действий рф. Об этом информирует УНН со ссылкой на сайт Верховной Рады.
Детали
Запрещено:
- Оправдывать агрессию рф и представлять ее как "гражданскую войну";
- Прославлять военных россии, наемников и членов других самопровозглашенных пророссийских групп, в частности их нельзя называть "ополченцами" и "вежливыми людьми";
- За оправдание, отрицание и прославление агрессии россии будет уголовная ответственность.
Также нельзя использовать оправдание, признавать правомерными, опровергать вооруженную агрессию россии против Украины в 2014 году.
Нельзя употреблять термины "внутренний конфликт","гражданская война","гражданский конфликт".
Действие указа касается также политических партий и общественных организаций.
Напомним
Зеленский подписал законы о наказании за коллаборационную деятельность.