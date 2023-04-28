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Зеленський підписав указ, який дозволяє очолювати Запорізьку та Дніпропетровську ОДА військовим 

Зеленський підписав указ, який дозволяє очолювати Запорізьку та Дніпропетровську ОДА військовим 

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав указ, який дозволяє призначати на керівні посади військових у Запорізькій та Дніпропетровській ОДА. Указ був оприлюднений на сайті Президента України, вчора, 28 квітня, передає УНН.

Деталі

Президент України Володимир Зеленський, вчора, 28 квітня, підписав указ згідно з яким дозволяється призначати військових на керівні посади у Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Цитата

"... у період дії воєнного стану для виконання завдань в інтересах оборони держави та її безпеки посади голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації, голови, першого заступника голови та одного із заступників голови Запорізької обласної державної адміністрації можуть бути заміщені військовослужбовцями, які відряджаються до них у встановленому законодавством порядку із залишенням на військовій службі, без виключення зі списків особового складу", - йдеться в Указі.

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