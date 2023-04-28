Зупинити терор і врятувати людей можна лише зброєю — Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у своєму традиційному вечірньому зверненні, наприкінці 429-го дня війни, наголосив, що зупинити терор і врятувати людей можна лише зброєю. Передає УНН з посиланням на сторінку у Telegram Офісу Президента.
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"Сьогодні нашим Повітряним силам вдалося збити більшість російських ракет – 21 із 23. Якби не це – державі-терористу вдалося б забрати значно більше життів. І це знов доводить, що зупинити терор і врятувати людей можна лише зброєю – достатньою кількістю достатньо якісної зброї… ППО та сучасна авіація, без якої не буває повністю ефективної ППО… Артилерія, бронетехніка… Усе, що необхідно, щоб дати безпеку нашим містам і селам – як в тилу, так і на передовій. Щоб повернути безпеку і нашим людям, які на поки що окупованій території… Нікого не можемо залишити під владою російського зла…", - сказав Зеленський.
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Також Президент України повідомив, що: "Увесь день тривав розбір завалів в Умані, в місці влучання російської ракети. Станом на цей час відомо вже про 23 загиблих, серед них четверо дітей".
Також Володимир Зеленський додав, що у Дніпропетровській області внаслідок російського обстрілу загинули дві українки.
"На Дніпропетровщині внаслідок сьогоднішнього ракетного удару загинули дві українки. Мати і донька. Ольга – 1992 рік народження, і Вероніка – 2020 рік народження… Ще й трьох років цій дитині не виповнилось! Вічна пам’ять… Співчуття родині, співчуття близьким…", - додав Зеленський.